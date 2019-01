“Raytheon” ABŞ donanması üçün AIM-9X raketlərini hazırlayacaq

“Raytheon” şirkəti ABŞ donanmasını 926 ədəd qısamənzilli yer-yer tipli AIM-9X raketlərlə təmin etmək üçün müqavilə ilə təltif edilib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ donanmasının hərbi ekspertləri məlumat verib.



434,4 milyon dollarlıq müqavilə çərçivəsində şirkət qırıcılar və digər döyüş təyyarələri üçün raketlər hazırlayacaq.



Qeyd edək ki, raketlərin bir qisminin ABŞ donanmasında istifadə ediləcəyi, bir qisminin isə İsrail, Norveç, Qətər, Cənubi Koreya və BƏƏ-yə satılacağı düşünülür.

