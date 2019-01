Təbii bitkilərin insan sağlamlığı üçün faydası əvəzolunmazdır. Bitkiləri düzgün qruplaşdıraraq, kompleks şəkildə qəbul etmək onların təsir sahəsini daha artırır.

Metbuat.az “Demədi Demə” yutub kanalına istinadən təzyiq və varikozdan xilas olmağa təsir edə biləcək təbii qarışımı təqdim edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.