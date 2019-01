Bərdədə qəbristanlıqlardan oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bərdədə kənd qəbristanlıqlarında oğurluq olub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Bərdə RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Kətəlparaq kənd qəbristanlığında məzarların üzərindən bəzək əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Qaratəpə kənd sakini Elşən Şadmanov saxlanılıb.

Ətrafında aparılmış tədbirlərlə onun yanvarın 2-dən 4-dək olan müddətdə Əyricə, Lək və Arabacılar kənd qəbristanlıqlarındakı məzarlardan oğurluq etməsi də müəyyən edilib.

