Dəniz quldurları Benin sahillərində rusları girov götürdü

Yanvarın 1-də dəniz quldurları Qvineya körfəzində “MSC Mandy” adlı konteyner daşıyan gəminin altı heyət üzvünü girov götürüb. Girov götürülənlərin hamısı ruslardır.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə “Rosmorreçflot” xilasetmə-koordinasiya mərkəzindən açıqlama verilib.

Qeyd olunur ki, Panama bayrağı altında üzən “MSC MANDY” gəmisində 24 heyət üzvü olub ki, onlardan da 23-ü Rusiya, biri isə Ukrayna vətəndaşıdır.

Gəmiyə odlu və soyuq silahlarla silahlanmış doqquz nəfər hücum edib. Dəniz quldurları gəmini talan ediblər.

İki saat sonra onlar gəmini tərk edərək altı nəfər heyət üzvünü də özləri ilə girov götürüblər. Bütün əsir götürülənlər Rusiya vətəndaşlarıdır (kapitan, kapitanın baş köməkçisi, kapitanın üçüncü köməkçisi, bosman, qaynaqçı və aşbaz). Qalan 18 nəfər heyət üzvü arasında yaralananlar yoxdur.

Əsir götürülmüş ekipaj üzvlərinin azad edilməsi məsələsi ilə Nigeriya və Benində yerləşən konsulluq şöbələri məşğuldur.

“Marinetraffic” saytının məlumatlarına əsasən, hazırda “MSC Mandy” gəmisi Qvineya körfəzində lövbər salıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.