Almaniya haker hücumuna görə ABŞ-dan kömək istədi

Rəsmi Berlin almaniyalı siyasətçilərə qarşı təşkil olunmuş haker hücumunun mənbəyinin araşdırılması üçün ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik agentliyindən kömək istəyib.

Metbuat.az-ın Bild nəşrinə istinadən məlumatına görə, bu məqsədlə amerikalı nümayəndələrin Almaniyaya gələcəyi gözlənilir. Hakerlər ələ keçirdikləri 100-lərlə almaniyalı siyasətçiyə məxsus şəxsi məlumatların hələlik müəyyən hissəsini internetə yerləşdiriblər.

İnformasiyalar arasında siyasilərin mobil telefonları, şəxsi ünvanları, şəxsi hesablarından göndərilmiş elektron məktubları, pasportlarının şəkilləri və digər məlumatlar var.

Sübhan / METBUAT.az

