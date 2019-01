Baş ağrısı bəzən bütün gününüzü məhv edə bilər.

Metbuat.az sizi 2 dəqiqədə baş ağrısından xilas edəcək üsulları təqdim edir.

Təxminən bir stəkan limon suyu sıxın. İçərisinə 2 çay qaşığı Himalay duzu qoyun və yaxşıca qarışdırın. Daha sonra normal su ilə daha böyük kasaya əlavə edin. Qarışdırdıqdan sonra için. Dadı yaxşı olmasa da, qısa müddətə baş ağrınız gedəcək.

Digər üsul isə çox sadədir. Bir parça limonu əlinizdə ovuşdurub məcun halına gətirin. Daha sonra üzünüzə və alnınıza sürtün.

