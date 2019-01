Böyrəkləri təmizləyən təbii qarışıq - XALQ TƏBABƏTİ

Böyrəkləri sağlam saxlamaq üçün düzgün və sağlam qidalanmaq vacibdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ildə 2 dəfə böyrəkləri orada yığılan duz, qum və s. maddələrdən təmizləmək lazımdır. Bunun üçün xalq təbabəti üsullarından faydalana bilərsiniz.

Tərkibi:

6 fincan su

10 ədəd cəfəri (sapları ilə)

Limon suyu

2 çay qaşığı bal

Hazırlanması:

Suyu qaba qoyun və qaynatmağa başlayın. Cəfərini xırda-xırda doğrayın. 10 dəqiqə qaynadın və ocağın altını söndürüb soyumağa qoyun. İçərisinə bal və limon suyu əlavə edin. Gündə 2 stəkan bu sudan için.

