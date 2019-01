Ötən gün ərzində Suriyaya 997 qaçqın qayıdıb.

Metbuat.az-ın xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, Livandan "Ceydet-Yabus" və "Tel-Kalah" buraxılış məntəqəsindən 448 qaçqın, İordaniyadan "Nəsib" buraxılış məntəqsindən 549 qaçqın öz ölkəsinə qayıdıb.

Ölkə daxilində daimi yaşayış yerlərinə sutka ərzində 166 Suriya vətəndaşı qayıdıb.

Cəbhədən xəbər var - Müdafiə Nazirliyi - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.