"Qarabağ” klubu Türkiyəyə yollanıb

“Qarabağ” klubu qış-təlim məşq toplanışı üçün Antalyaya yollanıb.

Metbuat.az klubun "Facebook" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi bu gün səhər saatlarında Türkiyəyə yola düşüb. Qurban Qurbanovun kollektivi qardaş ölkədə 3 həftəlik hazırlıq keçəcək.



Qeyd edək ki, “Qarabağ” Antalyada olduğu müddətdə 5 yoxlama oyununda gücünü sınayacaq. Yanvarın 12-də Rumıniyanın “Botoşani”, 16-da Özbəkistanın “Paxtakor”, 19-da Çexiyanın “Bohemians”, 23-də Polşanın “Piast”, 26-da isə Ukraynanın “Şaxtyor” (Donetsk) klubları ilə qarşılaşacaq.

