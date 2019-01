Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcıları İraqın şimalında yerləşən Avaşin-Basyan bölgəsindəki terror düşərgələrinə hava zərbələri endirib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir verir ki, bu haqda Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, aviazərbələr nəticəsində 7 terrorçu zərərsizləşdirilib, onlara məxsus sığınacaq və anbarlar dağıdılıb.



Anti-terror əməliyyatlarının davam etdirildiyi qeyd olunub.

