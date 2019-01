Rusiyada Azərbaycan vətəndaşlarını daşıyan mikroavtobus aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ölkənin Stavropol ərazisində baş verib, nəticədə 6 nəfər xəsarət alıb.

Yaralılar dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəzanın başvermə səbəbləri araşdırılır.

