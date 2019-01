"Zirə" klubu daha bir futbolçusu ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi kapitan Anar Nəzirov ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verib.

Qeyd edək ki, "Zirə"dən ayrılan təcrübəli qolkiperin "Qəbələ"yə keçəcəyi gözlənilir

