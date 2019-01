İngiltərə kubokunda 1/32 final mərhələsində “Mançester Siti” doğma meydanda “Roterhem”i qəbul edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Siti futbolçuları rəqibin qapısından 7 cavabsız top keçirib.

Qolları Sterlinq, Foden Ajayi (öz qapısına), Qabriel Jesus, Marez, Otamendi və Sane keçirib.

Xosep Qvardiolanın komandası bu qələbə ilə 1/16 finala yüksəlib.

