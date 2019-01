Uzun illərdir insanların hazırladıqları nehrə yağı unudula bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, nehrədə hazırlanan yağın dadı həm keyfiyyətinə görə digər yağlardan fərqlənir.

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.