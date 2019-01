Ballı bananın inanılmaz faydaları

Bal və banan ayrılıqda çox faydalı qidalardır. Amma bal və bananı qarışdırıb yedikdə inanılmaz faydalarından yararlana bilərsiniz.

Metbuat.az bildirir ki, mütəxəssislər həkim nəzarəti olmaqla bu kürdən istifadə etməyi məsləhət görürlər.

Kürün hazırlanması üçün 2 orta ölçülü bananı əzin. 2 yemək qaşığı bal əlavə edərək qarışdırın. Üzərinə 400 milli litr su tökərək 30 dəqiqə gözlədin. Qarışımı 4 hissəyə ayırın və gün ərzində qəbul edin.

Bu möcüzəvi qarışım ürək xəstəlikləri kimi ciddi problemlərin riskini azaldır. Soyuq qış günlərində immunitet sistemini gücləndirir və xəstəliklərə qarşı qoruyur.

Antiosidanla zəngin olan bu qarışım xərçəng yaranmasının da qarşısını alır.

Hər ehtimala qarşı həkimlə məsləhətləşməyi unutmayın.

