Dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,81 dollar bahalaşaraq 57,87 dollar, Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Light” markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə 0,75 dollar artaraq 48,71 dollar təşkil edib.

