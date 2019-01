​İllərdir ölü bildilər: Birbaşa efirdə inanılmaz olay - VİDEO

Metbuat.az-ın informasiya dəstəyi verdiyi, Space Tv-də Amil Xəlilin təqdimatında yayımlanan "Gəl Dərdini Danış" verilişində inanılmaz anlar yaşanıb.

Biləsuvarda qohumları tərəfindən öldü bilinən Zülfi ilk dəfə olaraq Amil Xəlilə açıqlama verib. O, bacısı tərəfindən və onun əri tərəfindən bu hallara salındığını iddia edib:

"Məni Sibirə apardılar. İllərdir burada qalıram. Nə anamla danışa bildim, nə də doğmalarımla. Anama qaynım "oğlun öldü" deyib və anamın ürəyi partdayıb ölüb. Xahiş edirəm bütün Biləsuvardan ki, bu insanların cəzasın verin. Mən ölməmişəm, sağam".

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.