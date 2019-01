"Bizim kişilərimiz sevgili yanında rahat olurlar” - Vasif Məhərrəmli xəyanətdən danışıb

ARB TV-də yayımlanan və Dilarə Əliyevanın aparıcılığını etdiyi "Söhbət var" verilişində maraqlı məqamlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişin qonaqlarından biri də müğənni Vasif Məhərrəmli olub.

Müğənni verilişdə kişilərin qadınlara etdiyi xəyanətlərdən danışarkən maraqlı fikirlər də söyləyib.

“Bu, aktual mövzudur. Bizdə çalışırlar kişilər xəyanətin altından çıxsınlar, boyunlarına almasınlar. Zaman-zaman tutulub ilişirlər. Amma bir şey var ki, Azərbaycan xanımları uşaqların və ailənin naminə kişilərin səhv addımlarına göz yumurlar. Buna görə də əhsən bizim Azərbaycan xanımlarına. Adət-ənənələrimiz o qədər mükəmməldir ki, tam səmimi deyirəm ki, evdə xanımla rəftar tamam fərqlidir. Uşaqla, ailə ilə kişinin bir yox, bir neçə pərdəsi olur. Amma bizim kişilərimiz sevgili yanında rahat olurlar”.

Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik:

