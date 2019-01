Türkiyənin Samsun vilayəti sahillərində batmış yük gəmisinin heyət üzvlərindən 2 nəfəri Azərbaycan vətəndaşıdır.

Metbuat.az bu barədə Türkiyə KİV-lərinə istinadən məlumat verir.

Qeyd olunur ki, gəmidə həmçinin 9 Ukrayna, 2 Rusiya vətəndaşı olub.

Son məlumatlara əsasən 6 nəfər xilas edilib, bir nəfərin isə meyiti çıxarılıb.

Batan gəmidə 20 nəfərin olduğu deyilir.

