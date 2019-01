24 yaşındaki YouTube ulduzu Julia Zelg 61 yaşındaki sevgilisinə evlənmə təklifi edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Braziliyadan olan 24 yaşındaki YouTuber ötən aylarda 61 yaşındaki Eileen de Freestlə sevgili olduğunu açıqlayıb.

5 ayda evlənmə qərarı alan cütlük "biz sadəcə düşünmədən hərəkət etmirik, hər şeyi danışmışıq. Birlikdə yaşamaq üçün səbəblərimiz var və biz həqiqətən xoşbəxtik" sozlərini deyib.

Çağatay Ulusoy imicində dəyişiklik edib - FOTO



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.