Marketlərdən belə plastik qablarda aldığımız sular barədə bəzən heç də xoş olmayan fikirlər səsləndirilir. Hətta iddialara görə, bəzi işbazlar adi krant suyunu plastik qablara dolduraraq satır.



ARB TV-nin "Günə doğru" proqramı mövzu ilə bağlı maraqlı süjet hazırlayıb.



Metbuat.az həmin süjeti təqdim edir:

