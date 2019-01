Avstraliyalı məşhur model Analize Braakensieki Sideneydəki evində ölü vəziyyətdə tapılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, modelin ölüm xəbərini ailəsi verib. Hadisə yerinə gələn polislər gənc qadının intihardan öldüyünü güman ediblər.

Modelin ölüm səbəbi tibbi ekspertizadan sonra məlum olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.