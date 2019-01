Yenidən dünyaya gələrək öz qatilini həbs etdirdi?

Reenkarnasiya haqqında mübahisələr bütün dünyada davam edir.

1990-cı ildə ingilis BBC televiziyasında yayımlanan bir sənədli filmdə göstərilən hadisə reenkarnasiyanın ən böyük sübutlarından biri kimi göstərilir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, hindistanlı bir uşaq olan Titu 3 yaşında olarkən ailəsinə əvvəlki həyatındakı hadisələrdən və Aqra şəhərində yaşamasından danışıb.

O, əvvəlki həyatında radioda işlədiyini, adının Suresh Verma olduğunu və hətta Uma adlı həyat yoldaşından 2 uşaq atası olması kimi qəribə detallar danışıb.

İlk əvvəl onun dedikləri ciddiyə alınmasa da Titunun bir gün silahla vurularaq öldürüldüyü və cəsədinin yandırılaraq çaya atıldığını deməsi ailəsini qorxudub.

Ailəsi Titunun dediklərini araşdırması üçün qardaşını Aqra şəhərinə göndərir. Qardaşı Aqraya çatdıqda Titunun dediyi kimi Uma adlı 2 uşaq anası dul bir qadının işlətdiyi radioya rast gəlir.

Qardaşı olanları Umaya danışdıqdan sonra Titunu görmək istəyir. Aqraya gələn Titu qəribə şəkildə uşaqları tanıyır.

Suresh Vermanın ölüm səbəbi kimi sağ gicgahından vurularaq öldürüldüyü deyilmişdi. Bundan sonra Titunun saçları canlı yayımda kəsilir. Güllənin çıxdığı hissədə 2 yara izi olduğu canlı yayımda ortaya çıxan Titu bütün dünya mətbuatını şoka salır.

Bundan sonra Titu məhkəməyə cinayətin xırdalıqlarını danışır və cinayət işi yenidən açılır. Titunun verdiyi məlumatlardan sonra Sureshin qatili cinayəti etiraf edir. Bu hadisə bütün dünyada reenkarnasiyanın sübutu olaraq göstərilir.

