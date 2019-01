Yevlaxdan Şəkiyə gələn iki qadın evdən oğurluq edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Şəkinin Zunud kəndində olub.

Kənd sakini Arif İdrisov bildirib ki, həmin gün səhər həyət qapısını iplə bağlayaraq anası ilə bazarlığa gediblər. Geri qayıdanda tanımadıqları iki qadını həyətlərində görüblər.

Daha ətraflı videoda:

