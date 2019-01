Lavalar ilə çörək qızartmağa çalışdılar /FOTOLAR

İkinci Dünya müharibəsinin orginal ağ-qara fotoları dizayn mühəndisi Paul Reynolds tərəfindən rəngləndirilib.

Metbuat.az tarixi dünən yaşanmışa çevirən həmin görüntüləri təqdim edir:

1945-ci ilin mart ayı. Yalnız bir əsgər Oahunun təpəsində dayanıb.

Amerikan qüvvələri Siciliyada dağılmış bir küçədə yeriyərkən.

Böyük bir partlamadan sonra Vesuvius yanardağının lavalarında çörək qızartamağa çalışan amerikan əsgərləri. 1944-cü il 18 mart.

Okinava yamacında qardaşının ölümünə şahidlik etmiş bir əsgər və onu sakitləşdirməyə çalışan əsgər dostu.

1944-cü il 24 noyabrda Almaniyada palçıq bataqlığı içində yeriməyə çalışan bir əsgər...

