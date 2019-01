Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində səkidə hərəkət edən qadın bir anda həyatının şokunu yaşayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, güclü yağışlar səbəbilə ərazidəki divarlar çöküb. Həmin sırada səkidə hərəkət edən qadın divarın çökməsi ilə daşlardan tutunmağa çalışıb. Ətrafdakıların köməyi ilə qadın yuxarı çıxarılıb.

Sözügedən hadisənin görüntüsünü təqdim edirik:

