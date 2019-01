"İlk DOST Mərkəzi bu ilin ilk rübündə açılacaq" - Sahil Babayev

"İlk DOST Mərkəzi bu ilin ilk rübündə açılacaq".

Metbuat.az report.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev deyib.

Nazir bildirib ki, DOST Mərkəzinin açılması ilə bağlı bəzi işlər yekunlaşdırılıb:

"Onun bütün hüquqi bazası qurulub. Xidmətlərin göstərilməsi qaydası təsdiq edilib. İndi ilk DOST Mərkəzinin yerləşəcəyi binada təmir işləri yekunlaşma ərəfəsindədir".

