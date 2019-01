320 kiloqram olan şəxsdən ŞOK SÖZLƏR: “Ölənə qədər yeməyə davam edəcəyəm”

Amerikada yayıma başlayan “Ağır ailəm” televiziya proqramında 34 yaşlı 320 kiloqram çəkiyə sahib olan Kasey Kinginin həyatı hər kəsi təəccübləndirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, kiçik yaşlarından artıq çəkidən əziyyət çəkən adam yemək yemə vərdişindən xilas ola bilməyib. King orta məktəbi bitirdikdən sonra qısa müddətdə restoranlarda işlədiyini, amma heç birində daimi olmadığını bildirib.

İşsiz qaldıqda anasının onu evdən atdığını bildirən King həmin gündən atası ilə birlikdə yaşamağa başlayıb. Normal gündə 12-dən əvvəl oyanmadığını deyən King oyandıqdan sonra pizza, qamburger və ona bənzər şeylər yediyini bildirib.

Yemək sevgisindən əl çəkə bilməyən Kingin sosial mediada ən çox işlətdiyi söz isə “Ölənə qədər yeməyə davam edəcəyəm” olub.

