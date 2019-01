Fidel Kastronun nəvəsinin lüks həyatı kubalıları özündən çıxardı - FOTOLAR

Kubanın mərhum lideri Fidel Kastronun nəvəsinin avtomobil, yaxta və lüks geyim brendlərinə olan marağı Kuba xalqının qəzəbinə səbəb olub.

Metbuat.az ölke.az-a istinadən xəbər verir ki, sosialist babanın brend paltarlar geyinən nəvəsi sevgilisi ilə birlikdə İspaniya və Meksikaya səfər edib və çəkdiyi fotoları sosial şəbəkəyə yerləşdirib.

Kommunizmlə idarə olunan Kubada Fidel Kastronun nəvəsi mübahisələrə səbəb olub. Sosialist babanın kapitalist nəvəsi Toni Kastronun sosial şəbəkədəki fotoları xalqın etirazı ilə nəticələnib. Gəzdiyi ölkələrdən sosial şəbəkəyə fotolar yükləyən Toni yaxta və lüks maşınlardan enməyib və xalqın etirazı qarşısında fotoları silmək məcburiyyətində qalıb.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.