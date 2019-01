Dünyanın ən yaşlı yutuberi hindistanlı Mastanamma 107 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, yutuber Hindistanın Pradeş əyalətində dünyaya gəlib. O, "Country Foods" adlı yutub kanalında yerli və bilinməyən ənənəvi yeməkləri, mətbəx sirlərini izləyiciləri ilə paylaşıb. Mastanamma adətən tərəvəzləri köhnə Hindistan ənənələrinə uyğun bıçaqlardan istifadə edərək ya da dırnaqları ilə soyub banan yarpaqları ilə sevis etdiyi videoları paylaşırdı.

