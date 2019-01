ARB TV-də "Bu qədər" proqramında mərhum aktrisa, xalq artisti Amaliya Pənahovanın həyatı işıqlandırılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, proqramda tələbələri və dostları onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər.

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.