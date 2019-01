Sumqayıtda yanğın olub.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, şəhərin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində ümumi sahəsi 37 m² olan köməkçi tikilinin yanar konstruksiyaları 12 m² sahədə yanıb.

Köməkçi tikilinin qalan hissəsi və bitişik ev yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

