İngiltərə Kubokunun 1/16 final mərhələsinin püşkü atılıb

Futbol üzrə İngiltərə Kubokunun 1/16 final mərhələsinin püşkatma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az həmin püşkatmanın nəticələrini təqdim edir:



"Arsenal" — "Mançester Yunayted"

"Mançester Siti" — "Bernli"

"Çelsi" — "Luton Taun/Şeffild Uensdey"

"Kristal Pelas" — "Tottenhem Hotspur"

"Milluoll" — "Everton"

"Blekbörn Rovers/Nyukasl Yunayted" — "Uotford"

"Akkrinqton Stenli" — "Sauthempton/Derbi Kaunti"

"Stok Siti/Şrusberi Taun2 — "Vulverhempton"

"Brayton end Houv Albion" — "Vest Bromviç Albion"

"Bristol Siti" — "Bolton Uonderers"

"Donkaster Rovers" — "Oldhem Atletik"

"Portsmut" — "Kuinz Park Reyncers"

"Midlsbro" — "Nyuport Kaunti"

"Barnet" — "Brentford"

"Suonsi Siti" — "Qillingem"

"Uimbldon" — "Vest Hem Yunayted".

Günün qoroskopu - Səhhətinizə fikir verin - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.