Türkiyənin fantastik seriallarından olan "Yaşamayanlar"da aktyor Kerem Bursin ilə intim səhnələrə çəkilən aktrisa həmin kadrlar barədə açıqlama verib.

Metbuat.az Milli.az-a istinadla xəbər verir ki, vampir serialında Kerem Bursin ilə sevişən aktrisa Nilperi Şahinkaya həmin səhnələrə görə atasından utandığını bildirib.

"Ailəmin seriala baxmağını istəmirəm. Atama dedim ki, seriala baxma", - deyə Nilperi söyləyib.

