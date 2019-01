Metbuat.az-ın informasiya dəstəyi verdiyi, "Space" televiziyasında teleaparıcı Amil Xəlilin təqdimatında efirə gedən "Gəl dərdini danış" verilişinin yayım vaxtı dəyişib.

Veriliş həftə içi hər gün saat 15:20-də efirə gedəcək.

Bu haqda Metbuat.az saytına aparıcı Amil Xəlil özü açıqlama verib.

Əli Mirəliyev: "Gənc nəsil kimdir ki, gəlib mənlə dava eləsin?" -" El bizim sirr bizim"



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.