Cənubi Afrika Respublikasının paytaxtı Pretoriyada iki sərnişin qatarı toqquşub.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, hadisə nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 200 nəfər xəsarət alıb.

Xəsarət alanların vəziyyəti yüngüldən ağıradək qiymətləndirilir.

Hazırda qəzanın səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.

