Çinin paytaxtı Pekində naməlum şəxs ibtidai məktəbə hücum edib.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, hadisə nəticəsində təxminən 20 uşaq xəsarət alıb.

Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların həyatına təhlükə olmadığı deyilir.

Qeyd olunur ki, hücum edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Qatarlar toqquşdu - 3 ölü, 200 yaralı



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.