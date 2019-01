ARB TV-nin "Hüseynova bacıları" verilişinin qonağı olan meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu xalq artisti Aygün Kazımova haqqında maraqlı fikirlər söyləyib:



"Düşünmürəm ki, Aygün Kazımova kimi ikinci kimsə ola bilsin. O bizim canlı əfsanəmizdir. Aygün xanım tarixdən silinməyən qadındır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.