Teleaparıcı Könül Muxtarovanın avtomobilinin şüşəsini sındırıb, içindən 300 ABŞ dollarını oğurlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə video görüntülər sosial mediada yayılıb .

Məlum olub ki, Könül Muxtarova qonaqlıqdan çıxarkən bu hadisə ilə üzləşib. Şok vəziyyətində olan aparıcı hadisə ilə bağlı polisə müraciət edib.

Sözügedən video görüntünü sizə təqdim edirik:

