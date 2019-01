Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov bu gün həbsxanada Mehman Hüseynovla görüşüb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”-ya istinadən xəbər verir ki, o, görüşdən olan fotonu sosial şəbəkədə paylaşıb.

S. Məmmədovun sözlərinə görə, görüş bir saat əvvəl reallaşıb.

M.Hüseynovla görüşdə S.Məmmədovla birgə digər hüquq müdafiəçiləri – Sədaət Bənəniyarlı, Əliməmməd Nuriyev və Rauf Zeyni də iştirak edib.



