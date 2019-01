Kainat gözəlinin estetiksiz halı sosial mediada gündəm oldu - FOTOLAR

Məşhur estetik cərrah Froilan Paezin “Miss Universe” gözəllik yarışmasında üçüncü olan gözəlin əməliyyatdan əvvəl və sonra fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, sosial mediada gündəm olan paylaşımdan sonra Paez həkiminə təşəkkür edərək “Ən yaxşısıdır. Yaxında görüşərik”- deyə cavab verib.

Sosial media istifadəçiləri də fotolarla bağlı fikirlərini bildirib. İstifadəçilərdən bəziləri gözəlin burun əməliyyatı olmadan əvvəl də gözəl olduğunu deyib. Bir hissəsi isə estetikli gözəllər ilə estetiksiz gözəllərin eyni yerdə yarışmasının yalnış olduğunu bildirib.

https://metbuat.az/news/1106085/1-ildir-saclarina-...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.