Xalq artisti Rafiq Hüseynov (Rəmiş) "5/5" verilişinin qonağı olub.



Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, gitara ifaçısı xəstəliyindən danışıb. Rəmiş müalicəsi üçün 10 min manat lazım oldu haqda suallara cavab verib:



"Soyuqdəymədən olub. Xalqın pulu mənə lazım deyil. Çıxıb pul yığmayacam. Mən camaatdan istəmirəm. Dövlət təqaüd versə, bəsdir".



Rəmişin həyat yoldaşı Gülü xanım isə "Ağ ciyərinə oksigen çatmır. Həkimlər düzəldəcək" deyə əlavə edib.

