Almaniya polisi bir sıra siyasi və ictimai xadimlərə haker hücümü ilə bağlı Hessen əyalətinin Orta Hessen bölgəsindən olan 20 yaşlı bir gənci şübhəli şəxs qismində saxlayıb.

Metbuat.az bu barədə report.az-a istinadən xəbər verir.

Bundan əvvəl federal cinayət polisinin sözügedən istintaq çərçivəsində Baden Vürttemberq əyalətinin Hailbronn şəhərində bir mənzildə axtarış aparıldığı bildirilmişdi.

