DİQQƏT! SPİD bu məşhurları məhv etdi - ARAŞDIRMA

AİDS dünyada ən çox bilinən, ölümcül xəstəliklərdən biridir və 34 milyondan çox insan bu xəstəlik səbəbi ilə dünyasını dəyişib. Bu xəstəlikdən həyatını itirən məşhur insanlar, xəstəliyin bütün dünyada qısa zamanda tanınmasına səbəb olub.



Metbuat.az AİDS-dən həyatını itirən məşhurların siyahısını sizə təqdim edir.

Rock Hudson

Amerikadan olan aktyor Rock Hudson AİDS xəstəliyindən həyatını itirən, dünayada məşhur ilk insandır. Cənazəsini yandırıblar.

Eazy-E

26 mart 1995-ci ildə AİDS səbəbi dünyasını dəyişən amerikalı reper, bu xəstəlik səbəbi ilə ölən məşhurlardandır.

Gia Carangi

1970-ci illərin sonu modellik edib Gia Carangi. Modelin ölüm səbəbini dəb dünyasında sadəcə bir neçə nəfər bilib. Gia AİDS-dən dünyasını dəyişən ilk qadın məşhurdur.

Rudolf Nureyev



Rus balet Rudolf Nurayev də 1993-cü ildə bu xəstəliyin qurbanı olub.

Freddie Mercury

“Queen” qrupunun solisti olan Freddie 1991-ci ildə AİDS xəstəliyindən dünyasını dəyişib.

Robert Mapplethorpe



Əfsanə fotoqraf Robert Mapplethorpe hələ 42 yaşında olarkən AİDS-dən dünyasını dəyişib.

Pedro Zamora

Məşhur aktyor Pedro çox gənc yaşlarda, 22 yaşında AİDS-dən dünyasını dəyişib.

