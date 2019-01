Türkiyənin Şırnak bölgəsinə yağan qar gündəlik həyata mənfi təsir göstərib.

Qarın yağmasına çox sevinən uşaqlar isə bidon və taxtadan xizək hazırlayaraq oyun oynayıblar. Uşaqlar ələnərkən onları izləyən xoruzu da unutmayıblar. Uşaqların xizəyə qoyaraq sürüşdürdüyü xoruzun görüntüləri böyük marağa səbəb olub. Xoruzun xizək üstündə sakit dayanması görənləri təəccübləndirib.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

