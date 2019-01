"Barselona" yeni mövsüm üçün ilk transferini edib.

Metbuat.az-ın klubun saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, Kataloniya klubu "Tuluza"nın yarımmüdafiəçusi Jan-Kler Todibonu transfer edib. Müqaviləyə əsasən, 19 yaşlı oyunçu yeni mövsümdən "Barsa"ya azad agent kimi qoşulacaq.

Qeyd edək ki, Todibo cari mövsüm Fransa çempionatında 10 matçda 1 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.