İranın Xarici İşlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasətini lağa qoyub.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən məlumatına görə, o Tvitter hesabında ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsləhətçisi Con Boltonun İsraildə çəkilmiş eynəkli şəklinə münasibət bildirərkən qeyd edib ki, Vaşinqton uzaqgörmə qabiliyyətini itirib.

“Deyirlər ki, fotoşəkillər 1000-lərlə sözü əvəz edə bilir. Amma bu şəkil Vaşinqtonun bizim regionda illərlə uğursuz siyasət apardığını sübut edir. ABŞ hətta hətta eynəkdə belə, virtual reallığı görmür” - deyə, iranlı diplomat qeyd edib.

Sübhan / METBUAT.az

