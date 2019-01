Mourinyo "Real"a qayıtmağa hazırdır - İki şərti var

"Mançester Yunayted"in sabiq baş məşqçisi Joze Mourinyo "Real"a qayıtmağa hazırdır.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, portuqaliyalı mütəxəssis Madrid klubunun prezidenti Flrentino Pereslə danışıb. O, iki şərtlə "Real"a qayıda biləcəyini söyləyib. 55 yaşlı çalışdırıcı istəyir ki, qışda əvvəlcə mərkəz yarımmüdafiəçi alınsın və sonra isə komanda yeni hücumçu ilə gücləndirilsin.

Qeyd edək ki, J.Mourinyo 2010-2013-cü illərdə "Real"ı çalışdırıb. O, komandası ilə birgə La Liqanın, İspaniya kuboku və İspaniya superkubokunun qalibi olub.

