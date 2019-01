“Türkiyənin Suriyada kürdlərlə mübarizə aparmasıyla bağlı iddialar çirkin bir iftiradır”.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsləhətçisi Con Boltonun İsraildə Ankaranın ünvanına səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən belə deyib.

Rəhbərlik etdiyi hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qrup toplantısında çıxışı zamanı o bildirib ki, YPG/PYD qruplaşmalarının Suriyadakı etnik kürdlərlə eynilişdirilməsi yolverilməzdir. Türkiyə bu kimi yanlış iddialara cavabsız qalmayacaq.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.