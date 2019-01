Hindistanda valideynləri olmayan və kimsəsizlər evində yaşayan şəxslər üçün kütləvi nigah mərasimi təşkil olunub.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən məlumatına görə, mərasimdə yüzlərlə cütlük iştirak edib. Onlar maddi çətinlik üzündən evlənmək üçün illərlə gözlədiklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, toyun bütün xərcləri yeri qurumlar tərəfindən qarşılanıb.

Toy mərasimi turistlərin də diqqətini cəlb edib.

Sübhan / METBUAT.az

